Anderlecht-trainer Brian Riemer vraagt tijd voor topper tegen Antwerp: “Ik weet dat de fans ongeduldig zijn, maar dat zijn wij ook”

Nieuwkomers Justin Lonwijk en Luis Vázquez lijken nog niet in de ploeg verwacht te hoeven worden bij RSCA. “Vazquez is fit maar heeft nog wat integratieproblemen in de zin dat hij nog niet direct alle termen begrijpt en nog moet wennen aan ons systeem”, vertelde Riemer. “Voor Justin ligt dat anders: hij heeft net pas zijn eerste echte trainingsweek sinds mei gehad. Hij is beschikbaar voor een selectie, maar nog niet om de volle negentig minuten te spelen.”

En dat terwijl de coach van Anderlecht zijn ploeg vorige week een helft lang door het ijs zakken tegen Union. “Ik denk dat de voorbije twee weken een goed beeld geven van waar we nu staan”, verraste Riemer. “Eerst waren we geweldig tegen Ajax maar de week erna tegen Union waren we in de eerste helft gewoon slecht en na rust acceptabel. Dat is niet abnormaal voor een nieuwe ploeg waar nieuwe spelers nog volop aan het toekomen zijn. We moeten nu vooral veel samen trainen en samen spelen en dan gaan we groeien als ploeg, maar ik denk ook dat er nog wat bumps in the road zullen zijn waar we samen door moeten.”

“Ik geloof echt dat we een topresultaat kunnen neerzetten tegen Antwerp, maar tegelijk is het ook niet zo dat zondag al ons seizoen op het spel staat. Vorig seizoen was Anderlecht goed gestart, maar is het uiteindelijk ook niet gelopen zoals we gehoopt hadden. Dat de fans ongeduldig worden? Wij zijn óók ongeduldig. Maar een team opnieuw opbouwen, kost tijd.”