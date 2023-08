Kandidaat-overnemers Delhaize zien nieuwe voorwaarden niet zitten

Vorige maand raakte al bekend dat Delhaize de contracten van zijn franchisehouders wil aanpassen. “Vroegere contracten lieten soms ruimte voor interpretatie. Dat willen we nu vermijden”, liet woordvoerder Roel Dekelver toen weten. “Elke winkel dient natuurlijk duidelijk herkenbaar te zijn als Delhaize.”

Maar de nieuwe contracten zorgen voor onrust omdat de vrijheid van de ondernemers op deze manier aangetast zou worden. Volgens RTBF heeft een groep franchisehouders die ook kandidaat-koper waren nu een advocaat onder de arm genomen om de contracten te heronderhandelen.

Ook sectororganisatie Buurtsuper drong vorige maand nog aan op een gesprek met Delhaize om die nieuwe contracten aan te kaarten. “Wij hebben vorige maand dan ook met Delhaize samengezeten. Dat was een constructief gesprek, zij hebben geluisterd en genoteerd. Maar of er nu werkelijk iets zal veranderen, is nog koffiedik kijken. Voorlopig hebben wij daar nog geen weet van”, zegt Luc Ardies van Buurtsuper. Delhaize bevestigt vrijdag met heel wat kandidaat-overnemers nog te onderhandelen en zegt een “nieuw aangepast contract” overgemaakt te hebben dat sommige zaken “verduidelijkt of formaliseert”.

Maandag staat er opnieuw een gewoner ondernemingsraad gepland bij Delhaize.

