Kremlin-criticus Aleksej Navalny veroordeeld tot 19 jaar bijkomende celstraf wegens “extremisme”

De zittingen in de rechtszaak vonden plaats achter gesloten deuren in de strafkolonie IK-6 in Melechovo, zo’n 250 kilometer ten oosten van Moskou. Daar zit Navalny al sinds januari 2021 opgesloten. Hij stond terecht voor het oprichten van een “extremistische groep” en nog zes andere gerelateerde aanklachten en riskeerde in totaal twintig jaar bijkomende celstraf. Zijn anticorruptieorganisatie FBK werd door de Russische autoriteiten in 2021 al in de ban gedaan wegens “extremisme”.

De rechter bepaalde naast de negentien jaar celstraf ook dat Navalny de bijkomende straf eveneens moet uitzitten in de strafkolonie, die normaal is voorbehouden voor de meest gevaarlijke gedetineerden en gevangenen die tot levenslang werden veroordeeld.

Voor aanvang van het proces had de 47-jarige Navalny al voorspeld dat hij “een enorme, stalinistische straf” zou krijgen. Hij verwacht naar eigen zeggen ook dat de aanklagers een zaak gaan openen om hem te beschuldigen van “terrorisme”, met als doel hem nog eens tien jaar in de gevangenis te houden.

Navalny zit momenteel al een straf uit van negen jaar wegens “fraude” en “minachting van de rechtbank”, die werd opgelegd nadat hij begin 2021 naar Rusland was teruggekeerd. De Kremlincriticus, die in 2020 ternauwernood een vergiftiging overleefde, doet alle rechtszaken tegen hem af als politiek gemotiveerd. Ook internationaal wordt de 47-jarige politicus gezien als een politiek gevangene.