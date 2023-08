“Atypische” tyfoon Khanun blijft hangen boven zee, maar zal alsnog in Japan aan land gaan

Khanun, wat jackfruit betekent in het Thais, heeft al aan twee mensen het leven gekost in Japan. De tyfoon haalt momenteel windsnelheden van 126 kilometer per uur, met rukwinden tot 180 kilometer per uur, meldt de Japanse meteorologische dienst.

De tyfoon blijft al meer dan twaalf uur boven de Oost-Chinese Zee hangen. Vanaf vrijdag 7.00 uur ‘s ochtends lokale tijd (middernacht Belgische tijd) bevond Khanun zich op ongeveer 270 kilometer ten noordnoordwesten van het eiland Miyako in Okinawa. Tegen vrijdagavond lokale tijd zal hij een plotse, scherpe draai naar het oosten maken en in noordelijke richting naar de hoofdeilanden van Japan trekken, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Hoewel zomertyfoons op een zeer complexe manier bewegen, gedraagt Khanun zich vreemd, verklaart Miho Oda van Japan Weather Association aan Reuters. “Het feit dat hij terugkeert zoals hij gekomen is, is echt niet gebruikelijk.”

Volgens professor Yoshihiro Tachibana van de Mie Universiteit, die Khanun “abnormaal” noemt, hebben de bijzondere bewegingen van de tyfoon te maken met de hoge temperatuur van het zeewater. Dat komt door de klimaatverandering, verklaarde hij aan de zender TV Asahi.

Bij de Japanse meteorologische dienst klinkt dan weer dat alle stormen uniek zijn en dat het moeilijk te zeggen is hoe atypisch Khanun is. “Het klopt dat de temperatuur van het zeewater 1 tot 2 graden warmer is dan normaal, maar ik denk niet dat we alles kunnen toeschrijven aan de klimaatopwarming”, verklaarde een medewerker die niet bij naam genoemd wilde worden aan Reuters.