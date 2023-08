Verdacht lid van Syrische militie gearresteerd in Duitsland

In Duitsland is een Syrische man gearresteerd die verdacht wordt een regeringsgezinde militie te hebben geleid in Damascus, waar in 2013 een bloedbad onder burgers werd aangericht. Er hangt hem een aanklacht voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden boven het hoofd.

De man, Ahmad H., werd donderdag in voorlopige hechtenis geplaatst nadat hij woensdag in Bremen was gearresteerd, aldus de Duitse openbare aanklager in Karlsruhe. Hij wordt onder meer beschuldigd van marteling en onderwerping en zou tussen 2012 en 2015 in Tadamon, een wijk in Damascus, een plaatselijke leider zijn geweest van Shabiha, een militie die in opdracht van het Syrische regime politieke opposanten met geweld de kop indrukte.

De militie kwam vooral in opspraak nadat in 2019 extreme beelden waren uitgelekt van massa-executies van burgers. Op de video waren de daders volledig herkenbaar, waardoor ze uiteindelijk geïdentificeerd konden worden. Een van hen was Amjad Yusuf, een lid van de Syrische inlichtingendienst. Twee wetenschappers infiltreerden in de leefwereld van Yusuf en droegen hun conclusies over aan Frankrijk, Duitsland en Nederland, waar autoriteiten een onderzoek startten naar oorlogsmisdaden en de jacht openden op eventuele daders die naar Europa waren gevlucht.

De gearresteerde verdachte, Ahmad H., had volgens het openbaar ministerie ook zelf willekeurig mensen gearresteerd om hen of hun familieleden geld af te persen, dwangarbeid op te leggen of te martelen. “Daarnaast plunderden de militieleden op grote schaal huizen en flats van vermoedelijke tegenstanders van het regime en verkochten de gestolen goederen voor eigen rekening”, klinkt het. De verdachte zou ook zelf verschillende mensen hebben mishandeld.