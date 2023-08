Op ‘non-actief’ gezet, en dan slaan kerkklokken plots midden in de nacht op hol: “Zelfs de stopknop deed het niet meer”

Buurtbewoners van de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk in Vertrijk (Boutersem) hebben in de nacht van donderdag op vrijdag wellicht slecht geslapen. De kerkklokken begonnen immers tussen vier en vijf uur ’s ochtends onverklaarbaar hard te spelen. Uiteindelijk moest beheerder Guido Dumon de elektriciteit uitschakelen om de klokken stil te leggen.

Momenteel vinden renovatiewerken plaats aan het dak van de kerk. “Daarom hebben we de klokken aan het begin van de week preventief op non-actief gezet”, vertelt Guido Dumon. “We willen dan ook niet dat de dakwerkers plots die luide klokken horen wanneer ze aan het werk zijn.”

Maar dat hield de klokken blijkbaar niet tegen, want op vrijdagochtend omstreeks 4.50 uur werd Guido gewekt door buurtbewoners uit de omgeving van de kerk. “De mensen vertelden me dat de klokken op hol waren geslagen, en dat ze telkens een kwartier van katoen gaven, om dan weer twee minuten te stoppen. Vervolgens begon het lawaai opnieuw. Ik kan me inbeelden dat je niet kon slapen als je in de buurt van de kerk woont, want het was echt luid. ”

Gissen naar oorzaak

Guido ging meteen naar de kerk om het probleem op te lossen. “Het is enorm vreemd, maar ook het bedieningspaneel had de geest gegeven”, zegt hij. “De stopknop om de klokken stil te leggen, deed het niet meer. De enige mogelijkheid die ik nog had om het lawaai te stoppen, was het afsluiten van de stroom. Ik schakelde de zekeringen uit en toen zat het erop voor de klokken.”

“Volgende week komen enkele technici langs om te kijken wat er misliep. Het is echt gissen naar de oorzaak. Misschien een kortsluiting of een verkeerd contact? Dit heb ik alleszins nog nooit meegemaakt.” De kerkklokken zullen de komende dagen dus niet luiden, maar na de lawaaierige vrijdagochtend zal dat Vertrijk hoogstwaarschijnlijk niet deren.