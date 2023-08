Mysterie in Berchem: wie sneed raam uit en plakte het zorgvuldig dicht?

In Berchem deed zich afgelopen week een vreemd voorval voor. Michael Janssen en zijn vriendin renoveren een huis in de Vredestraat en troffen een perfect uitgesneden deel van het raam aan dat ook weer zorgvuldig werd dichtgeplakt. “We hebben geen idee wat hier is gebeurd en hopen dat de buren misschien iets gezien hebben om dit mysterie op te lossen.”

Michiel Janssen en zijn vriendin kochten een huis in de Vredestraat. Dat zijn ze volop aan het renoveren toen ze opmerkten dat er een deel van het raam op de eerste verdieping kapot was. “Een uitgesneden stuk lag een paar meter verder op het parket”, vertelt Michiel. “Eerst dachten we dat het een grap was, maar niemand anders dan wij heeft een sleutel. Het raam werd dichtgemaakt met oranje tape. Al een geluk of onze parket was helemaal beschadigd met de hevige neerslag van de afgelopen dagen.” (Lees verder onder de foto)

Het uitgesneden stuk raam. — © rr

Michiel en zijn vriendin koesteren geen wrok tegen de dader, maar vragen zich vooral af waarom? “Gelukkig waren de ramen nog niet gerenoveerd”, zegt Michiel. “Binnenkort krijgen we nieuwe ramen, dus dat is niet het grote probleem, maar we vragen ons gewoon echt af wat hier gebeurd is. We denken niet dat het de bedoeling was om in te breken, want er is niets weg en ook de plaats van het gebroken raam is vreemd. Dus als iemand iets gezien heeft, we zijn benieuwd”, lacht Michiel. (bekn)