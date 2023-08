Twee verdachten op weg naar assisen voor doodslag op Caroline (65): “Buurvrouw speelde een prominente rol”

Athena (rechts) zal zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor de doodslag op Caroline Kint (links). Ook de buurvrouw van Caroline zal er terechtstaan. — © if

Kortrijk

Athena M. (31) zal zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor doodslag op Caroline Kint (65). Dat besliste de raadkamer van Kortrijk vrijdag. Opmerkelijk is dat buurvrouw Lorine D. (50) ook verdacht wordt van doodslag. Zij zou Athena M. getoond hebben wie Caroline was en haar opgestookt hebben om haar iets aan te doen. Advocaat van de nabestaanden Randall Huysentruyt is tevreden met de eindvordering. “Uit onderzoek bleek dat ook Lorine een prominente rol speelde.”