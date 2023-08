Bijna 600 incidenten met Israëlische kolonisten op Westelijke Jordaanoever dit jaar

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben de Verenigde Naties ongeveer 600 incidenten door Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever geregistreerd. Het gaat om een sterke toename van aanvallen op Palestijnen of hun eigendommen, waarschuwen de VN.

Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (Ocha) van de VN registreerde van januari tot juni 591 incidenten waarbij kolonisten betrokken waren en waarbij Palestijnen gewond raakten en/of schade werd aangericht.

“Het gaat om gemiddeld 99 incidenten per maand, een stijging van 39 procent vergeleken met het maandelijks gemiddelde voor heel 2022”, verklaart Ocha-woordvoerder Jens Laerke. Bovendien ging het in 2022 om het hoogste aantal incidenten sinds de VN begonnen met de registratie ervan in 2006.

Er wonen bijna drie miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied dat sinds 1967 door Israël bezet is. Daarnaast wonen er ongeveer 490.000 Israëli’s in nederzettingen die volgens de VN illegaal zijn.

Herdersgemeenschappen

Sinds begin dit jaar is de veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever erg gespannen. Er zijn veel aanvallen van Palestijnen op Israëlische doelen en van geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen.

Volgens Laerke zijn de Palestijnse bedoeïenen en andere herdersgemeenschappen bijzonder kwetsbaar. In 2022 en 2023 zijn volgens Ocha minstens 399 mensen uit verschillende herdersgemeenschappen verdreven door kolonisten voor de uitbreiding van nederzettingen. Ook dreigen de Israëlische autoriteiten vaak met de sloop van huizen en andere eigendommen van Palestijnen.

Ocha is begonnen met de humanitaire behoeften van zestig herdersgemeenschappen te beoordelen die direct getroffen worden. De nederzettingen “verergeren de humanitaire nood door hun impact op het levensonderhoud, de voedselzekerheid en de toegang tot essentiële diensten”, klinkt het.