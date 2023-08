Bedreigde rode pandawelpen geboren in Franse en Duitse zoo

Zowel in een Duitse als in een Franse zoo zijn bedreigde rode panda’s geboren. Dat hebben het Bio-Topia dierenpark in Duinkerke en de dierentuin in Karlsruhe vrijdag bekendgemaakt.

In het Franse park werden op 12 juni twee mannetjes geboren. “De pasgeborenen moeten nog een paar weken groeien voordat ze kunnen worden getoond”, aldus Bio-Topia in een persbericht. Het park is wel een online raadpleging gestart om de twee een naam te geven. Er kan gekozen worden uit twee combinaties van Tibetaanse en Nepalese namen: Jinpa en Kitsi of Zenji en Jampo.

In de dierentuin van Karlsruhe werden op 25 juni eveneens twee jongen geboren, een mannetje en een vrouwtje. Zij werden vrijdag uit hun schuilplaats gehaald voor een controle. De moederpanda heet Akuti en de vader heet Terai.

(Lees verder onder de foto)

De rode panda is een bedreigde diersoort, met wereldwijd minder dan 10.000 dieren in het wild. De soort leeft normaal in Nepal, India, Bhutan en Myanmar. De geboortes van de dieren maken deel uit van het European Endangered Species Program, een reeks fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten.