Vlamingen geëvacueerd vanop camping metalfestival na noodweer in Slovenië: “Auto’s en tenten liepen onder water en het waterpeil bleef stijgen”

Drie Mechelaars zijn vrijdag, samen met enkele honderden andere mensen, geëvacueerd vanop de camping van het muziekfestival MetalDays in Slovenië. Het was daar zo hevig aan het regenen dat verschillende tenten onder water waren gelopen en nog meer ellende dreigde. “We zijn opgevangen in een plaatselijke sporthal en hebben gelukkig al onze spullen nog. Sommige andere festivalbezoekers hadden zelfs geen droge kleren meer”, zegt Tom Walschaerts.

Slovenië wordt sinds donderdagavond geteisterd door echt noodweer. Verschillende gebieden staan onder water en bijna 20.000 mensen zouden ook zonder elektriciteit zitten. Bovendien zijn enkele grensovergangen met Oostenrijk afgesloten.

Aan het meer van Velenje, een stadje ten noordoosten van de hoofdstad Ljubljana, vond de voorbije week het festival MetalDays plaats. Een muziekfestival waar traditioneel ook heel wat Belgen aanwezig waren. Onder hen Mechelaar Tom Walschaerts en zijn vrienden Jeroen en Steven. “Eigenlijk was het weer de voorbije week heel goed. Het is pas donderdag beginnen regenen, maar dan wel onophoudelijk. We hoorden dat er op 24 uur tijd eigenlijk evenveel regen is gevallen dan op een hele maand”, vertelt de Mechelaar.

Tom (r) en zijn vrienden Jeroen en Steven zitten veilig en droog in een plaatselijke sporthal. — © rr

“Eerst is het lager gelegen stuk van de camping ontruimd. Wij stonden met onze tent op een hoger gelegen deel en hadden eigenlijk nog niet echt veel hinder van de regen. Alles in onze tent was nog droog. Maar verderop zagen we wel al dat het water de tenten binnenliep en zagen ook auto’s in het water staan. En omdat het opnieuw begon te regenen vreesde men ervoor dat ook ons deel van de camping onder water zou lopen. Vrijdagmiddag kregen we dan het signaal dat we ook moesten vertrekken. Het waterpeil bleef stijgen.”

Sommige auto’s stonden vast in het water. — © rr

Sporthal

Tom, Jeroen en Steven werden overgebracht naar een plaatselijke sporthal. “We hebben alles kunnen recupereren. Onze kleren, persoonlijke spullen en onze tent. Maar er zijn ook mensen die alles kwijt zijn. Die alleen nog natte kleren hebben. Vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat ze opnieuw droge kledij kregen. De organisatie doet echt haar best om ons hier zo goed als mogelijk op te vangen. Het is zelfs zo dat een van de groepen die vrijdag moest optreden hier ook niet onmiddellijk weggeraakt en zij hebben besloten om vrijdagavond nog in de club aan de sporthal te spelen. Zodat iedereen toch nog een beetje kan genieten.”

Terugkeren

Normaal gezien zou vrijdag de laatste dag van MetalDays worden. Door het noodweer in Slovenië is die laatste dag evenwel afgelast. “Normaal gezien zouden wij na het festival terugkeren naar België. Eerst met de trein naar Oostenrijk en dan vanuit Wenen met de nachttrein naar ons land. Maar voorlopig is het nog heel onduidelijk of dat zal lukken. Het is wat afwachten of de treinen kunnen rijden door de wateroverlast. Her en der is er ook sprake van aardverschuivingen. We zien wel hoe vlot het lukt om hier te vertrekken. Maar we laten het niet aan ons hart komen. We zijn hier droog en veilig. Dat is het belangrijkste.”

Van het stadje Velenje zijn er geen beelden van de schade, maar in Ravne na Koroskem, zo’n 20 kilometer verderop, is het volledige dorp van de buitenwereld afgesloten. — © AP

Overigens is niet alleen Slovenië getroffen, ook het zuiden van Oostenrijk heeft te kampen met zware regenval. Daar is er zelfs sprake van modder- en puinlawines en zijn er heel wat wegen in de deelstaat Karinthië onderbroken. Door het noodweer in Slovenië zouden al drie mensen overleden zijn. Onder hen twee Nederlanders. tdk