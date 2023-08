Advocaten gaan niet akkoord met nieuwe regels rond bewindvoering

In België worden 140.000 kwetsbare mensen bijgestaan door een bewindvoerder. Met een nieuwe wetsontwerp wil Van Quickenborne de wanpraktijken uit de sector halen. In het verleden waren er verschillende voorbeelden van bewindvoerders die te weinig hielpen of er zelfs voor zorgden dat kwetsbare personen nog dieper in de problemen raakten. Het ontwerp werd al een eerste keer goedgekeurd door de ministerraad.

Zo zal in de toekomst een vrederechter steeds moeten nagaan of er iemand met een nauwe band met de persoon kan worden aangesteld als bewindvoerder. In tegenstelling tot vroeger hoeft dat niet langer altijd een familielid te zijn.

Er komt ook een nationaal register van erkende professionele bewindvoerders. Advocaten die bewindvoeringsopdrachten willen uitoefenen, zullen zich moeten inschrijven in dit register en aan een reeks voorwaarden voldoen, zoals een opleiding hebben gevolgd. Bewindvoerders mogen ook geen tucht- of strafsancties hebben opgelopen. Wie na een inbreuk wordt geschrapt, mag het beroep gedurende tien jaar niet meer uitoefenen.

Tot slot wordt ook de vergoeding aangepast. In het huidige systeem kunnen professionele bewindvoerders 3 procent van het inkomen van de te beschermen personen hanteren als bezoldiging, maar ook onbeperkt onkosten aanrekenen. Met de nieuwe regels mogen ze in totaal nog 900 euro per jaar aanrekenen.

Helft jonger dan 50 jaar

“Het wetsontwerp lijkt uit te gaan van een verkeerd beeld rond bewindvoering, namelijk oudere personen in rusthuizen met beperkte financiële middelen”, stelt Advocaat.be in een reactie. “Maar dat is niet langer de realiteit: in werkelijkheid staat een brede groep van mensen onder bewindvoering. De helft van de mensen onder bewindvoering is jonger dan 50 jaar, in een kwart van de gevallen gaat het zelfs om mensen jonger dan 30 jaar.” Dergelijke dossiers vragen heel veel aandacht en ook administratieve opvolging, voert de beroepsvereniging aan.

In plaats van een nationaal register voor professionele bewindvoerders, stelt Advocaat.be voor om certificaten uit te reiken aan advocaten-bewindvoerders die een opleiding Bewind hebben gevolgd. Die opleiding bestaat al voor advocaten.

De vergoeding van 900 euro per jaar is volgens de beroepsvereniging niet realistisch. “Een goed tariefsysteem is essentieel om kwalitatieve dienstverlening te waarborgen. Advocaat.be is altijd bereid geweest en gebleven om hierover in gesprek te gaan.”

De vereniging stelt voor om verder te praten en een beter wetsontwerp uit te werken.