Er “kringelde een blauw rookje” omhoog, er werd gehuild en geschreeuwd: de moordaanslag op de koning der Belgen

Vanuit de menigte die in de Brusselse straten de koning stond toe te juichen, stapte plots een man naar voren die met een revolver in zijn gestrekte arm twee keer op de koninklijke koets schoot. De aanslag op Leopold II was de allereerste terreuraanslag in ons land, maar er was in 1903 een assisenproces nodig om te begrijpen wat de bedoelingen waren van de Italiaanse boekenverkoper.