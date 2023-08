Vermoedelijke moeder van achtergelaten baby is opgepakt door politie in snackbar

De vermoedelijke moeder van de baby die zaterdag achtergelaten werd bij een wassalon in Anderlecht is opgepakt door de politie. Ze was met vriendinnen iets aan het eten in een Brusselse snackbar. Dat vernam onze redactie uit goede bron.

De mama van de achtergelaten baby bij een wassalon in Anderlecht is teruggevonden. Nadat de vermoedelijke vader van het kindje de politie verwittigde, kon de politie de vrouw identificeren en vatten. De vrouw was met twee andere jonge vrouwen aan het eten in een snackbar in Brussel. Een van die vrouwen had ook een kindje. “Ze is gedwee meegegaan met de politie. Geen probleem. Het was een heel jonge vrouw”, aldus de Brusselse snackuitbater.

Het kindje was achtergelaten in het wassalon in de Kliniekstraat. De moeder liet het kindje, een meisje van drie maanden oud, achter in de kinderwagen. Buurtbewoners die de baby hoorden huilen, verwittigden de politie.

Donderdagavond bood een man van Dominicaanse afkomst zich aan bij het politiekantoor. Hij was de vermoedelijke vader. Het waren zijn ouders die het opsporingsbericht van de politie gezien hadden en die hem hadden aangespoord om naar de politie te stappen. De man zou de politie de identiteit gegeven hebben van de vrouw. Hijzelf heeft het kind niet erkend maar zou nu toch een DNA-test ondergaan om uit te maken of hij de biologische vader is. Op zijn aanwijzingen kon de vrouw uiteindelijk gevonden worden.

Het kindje verblijft momenteel nog in het ziekenhuis. Daar bleek dat het goed doorvoed en goed verzorgd was. In het wiegje zaten reserveluiers en melkpoeder, voor de vinder.

Het parket was niet bereikbaar voor commentaar en de politie wenst niet verder te reageren op de zaak. (cds, aba)