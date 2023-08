Code rood voor bosbranden in zuidoosten van Frankrijk

De Franse weerdienst heeft voor komende zondag code rood afgekondigd in de zuidoostelijke departementen Var en Bouches-du-Rhône. Door de hoge temperaturen en de aanhoudende droogte in combinatie met de harde wind is er kans op bosbranden.

De rode waarschuwing, het hoogste waarschuwingsniveau, betekent dat het risico op het ontstaan van bosbranden zondag “zeer hoog” zal zijn in deze twee mediterrane departementen, klinkt het.

Bouches-du-Rhône stond vrijdag al op rood en dat zal ook dit weekend zo blijven. In Var geldt zaterdag, net als in de Vaucluse en Gard, nog code oranje, alvorens Var zondag code rood krijgt. Als gevolg van deze waarschuwingen zullen 18 van de 25 bosgebieden in Bouches-du-Rhône gesloten zijn. Acht bosgebieden in de Var en drie in de Vaucluse blijven dan weer dicht.

Het zeer hoge risico op brand in de Var en Bouches-du-Rhône “is te wijten aan temperaturen van bijna 30°C, een aanwakkerende wind, een lage luchtvochtigheid en aanhoudende droogte”, verklaarde Météo France in een tweet.