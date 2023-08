VIDEO. Wat een binnenkomer: Noa Lang scoort bij officieel debuut voor PSV winning goal tegen Feyenoord en pakt eerste prijs

Noa Lang (24) heeft in zijn eerste officiële wedstrijd voor PSV meteen de winning goal gescoord. De ex-speler van Club Brugge bezorgde PSV en diens nieuwe coach Peter Bosz meteen ook een prijs, want hij scoorde de 0-1 in de Supercup tegen Feyenoord, in Nederland de Johan Cruijff-schaal geheten.

Het prijskaartje van Noa Lang, overgekomen van Club Brugge, kan met bonussen oplopen tot 15 miljoen euro en daarmee is de voormalige Brugse smaakmaker de recordaankoop van PSV (Mateja Kezman kostte ooit 14 miljoen euro). Met een hoog prijskaartje komen hoge verwachtingen, maar in zijn eerste officiële wedstrijd voor PSV loste hij die in. Ook na de wedstrijd stal hij de harten door jongetjes van de Johan Cruijff Foundation in zijn vieringen te betrekken.

Lang was in de Kuip de meest dreigende man, hoewel hij door de Feyenoord-supporters gedurig werd uitgefloten. In de eerste helft dwong hij doelman Justin Bijlow tot een redding en op slag van rust joeg hij een bal wild over.

PSV duwde Feyenoord in eigen stadion vaak achteruit, al herstelde het evenwicht zich ietwat in de loop van de tweede helft. Toch waren de beste kansen voor PSV met dreigende schoten van Johan Bakayoko en Teze. Na een snelle aanval met een prachtige pass van de sterk spelende Olivier Boscagli en assist van invaller Ismael Saibari was het Lang die de wedstrijd besliste en met de nieuwe PSV-trainer Peter Bosz hun eerste prijs vierde.