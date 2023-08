Wordt na 18 jaar duidelijk wat er met Natalee gebeurde? Advocaten van moordenaar Joran van der Sloot onderhandelen over deal

Justitie in de Amerikaanse staat Alabama voert geheime onderhandelingen met de advocaten van de Nederlander Joran van der Sloot. In ruil voor volledige bekentenissen over wat er in 2005 met Natalee Holloway gebeurde, zou hij strafvermindering krijgen.

Bronnen dicht bij het onderzoek hebben dat bevestigd aan onze collega’s van De Telegraaf.

De Nederlander die in juni door Peru werd overgeleverd aan de VS zou - als de deal rond komt- strafvermindering krijgen. Van der Sloot zou dan wel open kaart moeten spelen en vertellen wat er met Holloway gebeurde en hij moet akkoord gaan met een test aan de leugendetector.

Dergelijke deals komen in het Amerikaanse rechtsstelsel vaker voor. In het geval van Van der Sloot is de inzet van zijn advocaten dat hij in ruil voor een bekentenis maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgt, die deels parallel loopt met de straf die Van der Sloot nog in Peru moet uitzitten. In dat land kreeg Van der Sloot 28 jaar cel voor de moord in 2010 op Stephany Flores. Later kwam er nog een straf bij voor cocaïnehandel vanuit de gevangenis. Als de deal met de VS niet rond geraakt, zal hij toch nog zijn straf verder moeten uitzitten in Peru.

In de VS moet Van der Sloot nu terechtstaan voor afpersing en fraude. Die aanklachten komen voort uit de zaak-Natalee Holloway. De 18-jarige blonde Amerikaanse studente verdween in 2005 spoorloos tijdens een vakantie op Aruba, waar Van der Sloot toen woonde. De man wordt al jarenlang verdacht van betrokkenheid bij haar dood en zou de moeder van het meisje in 2010 hebben proberen afpersen met het verhaal de locatie van het lichaam van Natalee bekend te maken.

Van der Sloot zei ooit in een in het geheim opgenomen gesprek dat ze Holloway nooit zouden vinden.