Omdat treble-winnaar Manchester City moeilijk tegen zichzelf kan spelen voor de Community Shield - de Engelse versie van de Supercup - treft het zondag om 17 uur vicekampioen Arsenal. De Londense club is bezig aan een heuse inhaalbeweging en lijkt deze zomer zelfs te vloeken in de eigen kerk. Waarom niemand in de Premier League al meer geld uitgaf dan The Gunners.