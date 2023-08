Limburgs dorp hermetisch afgesloten om illegale raveparty te voorkomen: enkel bewoners mogen binnen

De politiediensten sloten vrijdagavond Kanne hermetisch af. Alleen bewoners konden het dorp nog in of uit. De grootschalige actie kwam er na een tip dat in de mergelgroeve Ternaaien (Lanaye) een illegale raveparty gepland stond.

Met hekken en wagens sloot de politie de wegen van en naar Kanne af. Ze hadden namelijk een melding binnengekregen dat de mergelgroeve Ternaaien het decor zou worden van een illegale raveparty. “De politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst ontving vrijdag een tip”, vertelt waarnemend burgemeester Christian Bamps (cd&v). “Vervolgens werd onmiddellijk geschakeld om deze illegale party - en de gevolgen ervan - te voorkomen. De politie rukte met man en macht uit en ze sloten Kanne af. Op die manier konden ze alle voertuigen controleren en alleen nog de plaatselijke bewoners doorgang verlenen. Hetzelfde gebeurde op het Waalse grondgebied in Lanaye, een deelgemeente van Visé.”

© Tom Palmaers

Locatie gezocht

De politieactie kende succes. De waarnemend burgemeester zag hoe de potentiële bezoekers - die volgens hem in allerlaatste instantie verwittigd werden - afdropen. “Vlamingen, Walen, Nederlanders en Duitsers, werkelijk een internationaal gezelschap daagde op”, zegt Bamps. “Zij konden onverrichter zake op hun stappen terugkeren, al leek het dat sommigen nieuwe instructies verwachtten van de organisatoren.”

Er cirkelde ook een helikopter rond. — © rr

De politie van Bilzen bleef daarom alert en zocht vrijdagavond laat nog steeds naar de mogelijke locatie van de raveparty. Ze deden dat in samenwerking met hun Waalse collega’s en waren aanwezig in de straten, maar ook in de lucht. Zo zetten ze drones in en werd een politiehelikopter voor bijstand ingeroepen. “De politie zit zelfs met een boot op het water”, besluit waarnemend burgemeester Bamps.