REACTIES. Man van de wedstrijd Cameron Puertas “fier op zichzelf”, Christian Burgess blijft met de voetjes op de grond: “Er zijn nog veel werkpunten”

Zes op zes voor Union na wedstrijden tegen Anderlecht en Standard. Oké, het niveau van de tegenstanders viel tweemaal tegen, maar dat is ongetwijfeld mee de verdienste van Union. Voor het eerst sinds promotie starten de Brusselaars zo met 6 op 6. “Of we beter zijn dan de vorige seizoenen? Laat ons hopen.”

Christian Burgess: “Nog veel werkpunten”

Christian Burgess won in het hart van de Brusselse defensie opnieuw haast al zijn duels, maar de bonkige Brit was toch niet helemaal tevreden na de 0-1 overwinning tegen Standard. “Op het einde was het nog moeilijker dan ik had gewild. We hebben genoeg kansen gehad om de wedstrijd helemaal dood te maken, zelf heb ik er ook twee grote gemist. Daardoor gaven we hen iets om er voor te gaan tot het einde, maar gelukkig hielden we stand. Ik ben tevreden met de drie punten.”

Na het vertrek van verschillende sterkhouders waren er opnieuw heel wat twijfels over Union, maar met een zes op zes nemen de Unionisten toch een knalstart. “Of we beter zijn dan de vorige seizoenen? Ik hoop het, dat zou leuk zijn. We blijven bouwen, en natuurlijk is het doel om steeds beter te worden. Maar na twee wedstrijden kan je echt nog geen conclusies trekken. We moeten hard blijven werken, er zijn nog genoeg werkpunten.”

Tot slot liet de 31-jarige verdediger zich ook uit over de situatie Blessin: de spelers kwamen met een t-shirt met opschrift ‘courage coach’ het veld op omdat de Duitse coach door een lastige periode gaat met zijn familie. “Zelf wil ik er niets over zeggen, als de coach er over wilt praten laat ik dat aan hem. Maar natuurlijk steunen we hem allemaal.”

Cameron Puertas: “Een van mijn beste matchen hier”

Cameron Puertas werd na de wedstrijd door Eleven Sports uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Een bekroning van een sterke wedstrijd. “Ik speelde inderdaad goed, ik ben erg fier op mezelf. Het is een mooie erkenning, maar het belangrijkste zijn altijd de drie punten. Het is een van mijn beste matchen hier bij Union, al heb ik nog niet al te veel in de basis gestaan de afgelopen seizoenen.”

“Ik voel het vertrouwen van de coach, en natuurlijk zie je dat terug op het veld. Je neemt initiatief dat je anders niet zou nemen. Ik voel me erg goed, ik heb altijd in mezelf geloofd.”

Na de wedstrijd werd veel gezegd over het zwakke spel van Standard, maar volgens Puertas is dat vooral de verdienste van Union. “Vooraf zijn het altijd topwedstrijden, ook tegen Anderlecht. Maar als we dan winnen, is het omdat de tegenstander zwak is. Dat is voetbal”, besluit de Zwitserse Spanjaard.