Handvol Belgen slachtoffer in miljoenenfraude rond Britse woonzorgcentra

Een handvol Belgen is slachtoffer in een fraudezaak rond Britse woonzorgcentra. Dat meldt VRT NWS. Vorige week vrijdag gaf een Britse rechter de investeerders gelijk: internationaal zijn honderden van hen opgelicht, voor in totaal meer dan 60 miljoen euro.

Wie investeert in Brits vastgoed, wordt maar één keer belast op inkomsten uit die investering. Een deel van die inkomsten zijn ook nog eens vrijgesteld van belastingen. Dat overtuigde verschillende Belgen de afgelopen jaren om een kamer te kopen in een rusthuis van de Britse groep Qualia, voor gemiddeld zo’n 70.000 pond of ruim 80.000 euro.

De Belgen investeerden in rusthuizen van de groep via een makelaar uit Grimbergen. De investeerders kochten een ‘lease’ op de rusthuiskamers, een soort tijdelijke eigendom. In werkelijkheid waren die rendementen “vals of misleidend van in het begin”, stelde een Britse rechtbank vorige week vrijdag vast in een vonnis. Het volledige “lease model” van Qualia blijkt frauduleus opgezet.

Daarnaast werden ook nog kamers verkocht in drie centra die eigenlijk geen eigendom waren van Qualia. De Britse rechtbank stelt dat de groep “bewust” het eigenaarschap van die centra “verkeerd voorstelde”, “om de inkomsten uit de verkoop van die kamers op te drijven”.

Het was de Britse financiële waakhond FCA die de zaak aanspande tegen Qualia in 2020. De FCA kon 380 investeerders identificeren. Samen kochten de investeerders volgens de Britse rechtbank 793 kamers verspreid over 13 woonzorgcentra. In totaal haalde de groep zo 53 miljoen pond (ruim 60 miljoen euro) op. De FCA bekijkt nu hoe het de investeerders kan vergoeden.