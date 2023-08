VIDEO. De truken van de foor: Argentijnse doelman probeert op wel heel bijzondere manier strafschopnemers van de wijs te brengen

Vrijdagnacht stonden Tigres en de Vancouver Whitecaps tegenover elkaar in de zestiende finale van de Noord-Amerikaanse Leagues Cup. Strafschoppen moesten beslissing brengen en dus haalde Guzmán alles uit de kast. In filmpjes van de wedstrijd is te zien hoe de 37-jarige allerlei gekke bekken trekt en met vreemde gebaren de speler voor zich van de wijs probeert te brengen. Toegegeven, het ziet er vrij schlemielig uit als je tegenstander niet veel later de bal staalhard binnen trapt, maar één keer wierpen de lachwekkende acties van de keeper wel hun vruchten af. Terwijl zijn ploeggenoten al hun strafschoppen wisten te benutten, kon Guzmán één penalty redden. Daardoor stoot Tigres, mede dankzij hun doldwaze doelman, door naar de kwartfinale van het toernooi.

Bekijk hier de beelden: