Pakistaanse ex-premier Imran Khan veroordeeld tot drie jaar cel voor corruptie, vrees voor rellen

In Pakistan heeft een rechtbank ex-premier Imran Khan veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Dat melden Pakistaanse media. Khan werd schuldig bevonden aan corruptie. De politie heeft hem inmiddels gearresteerd in Lahore.

De voormalige cricketster wordt verweten dat hij zichzelf verrijkt zou hebben tijdens zijn premierschap. Cadeaus die tijdens buitenlandse reizen waren ontvangen en volgens de autoriteiten eigendom waren van de staat, zouden doorverkocht zijn. Het ging volgens overheidsfunctionarissen onder meer om horloges die cadeau waren gedaan door een koninklijke familie.

“Rechter Humayun Dilawar heeft aangekondigd dat de betrokkenheid bij de corruptiezaak bewezen is”, aldus de Pakistaanse televisie. Khan, tot april 2022 premier van het land, was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Khan werd vervolgens opgepakt in de stad Lahore, in het oosten van het land, door agenten van de politiedienst in Islamabad. Een van de advocaten van Khan bevestigde in beroep te zullen gaan tegen de beslissing.

Khan zat eerder dit jaar ook al vast, dat leidde toen tot bloedige rellen en duizenden arrestaties – ook nu wordt opnieuw gevreesd voor rellen. Khan heeft zijn aanhangers ondertussen in een vooraf opgenomen bericht opgeroepen om “vreedzaam en sterk” te blijven. “Mijn arrestatie was verwacht, dus daarom heb ik dit bericht op voorhand opgenomen. Ik wil dat alle leden van mijn partij vreedzaam, standvastig en sterk blijven”, klonk het.