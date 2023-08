Limburgs dorp niet langer hermetisch afgesloten uit vrees voor rave, twee arrestaties verricht “omdat ze zich niet gedroegen”

Een bericht op sociale media had de aandacht getrokken van de politie: “ergens in Limburg” zou een rave opgestart worden. Later volgde meer specifiek Kanne – met de mergelgroeve Ternaaien – als locatie. “Toen we hiervan op de hoogte werden gesteld brachten we meteen alles in gereedheid om in te grijpen”, vertelt korpschef Dirk Claes van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

“We hebben beslist om alles in kaart te brengen, met daarbij speciale aandacht voor de mergelgroeve. Die is namelijk niet enkel via het grondgebied van Riemst bereikbaar. De groeve kan je ook betreden via stelsels in Nederland en Wallonië. Ook daar werd vervolgens politie ingeschakeld om te patrouilleren en de doorgangen te bewaken.”

Federale politiesteun

Met de steun van een team van de federale interventiereserve, een ploeg van de scheepvaartpolitie, de patrouilles van de politiezone Voeren, én een federale politiehelikopter werd de omgeving van Kanne vanuit Limburgse zijde met zo’n 45 politiemensen bewaakt. “Neem de Waalse en Nederlandse collega’s daar nog bij, en dan kom je voor de politieactie van voorbije nacht toch aan zo’n 55 mensen die de actie ondersteunden”, verduidelijkt Claes.

© TP

Kanne zelf werd hermetisch afgesloten. Enkel bewoners geraakten nog in en uit het dorp. Al snel ontstond er een file. Iedereen werd gecontroleerd, en vooral richting de parking van de brug van Kanne liep de wachttijd op. “Het bleek het rendez-vous punt te zijn,”, aldus Claes. “Daar zouden de feestvierders, die vanuit alle windrichtingen kwamen, opgepikt worden om naar de locatie van de rave te gaan. Onze mensen hebben iedereen duidelijk gemaakt dat het feest niet doorging en dat ze rechtsomkeer moesten maken.”

Hele weekend paraat

Twee personen wilden niet vertrekken. “Omdat ze zich niet gedroegen, hebben we hen voor een korte tijd gearresteerd”, zegt de korpschef. “Toen de drukte was gaan liggen en de situatie volledig onder controle was, mocht het duo ook weer beschikken.”

De politie bleef tot de vroege ochtend de omgeving van Kanne bewaken. “Ook de rest van het weekend blijven we paraat staan. De aandacht mag niet verslappen. We weten dat de organisatoren mensen uitsturen om op prospectie te gaan en controleren of de kust veilig is. Daarom blijven we alert. Want een bericht op sociale media met een nieuwe uitnodiging kan er voor zorgen dat de feestvierders zich weer gaan mobiliseren”, aldus Claes.