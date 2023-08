Het is officieel: Manchester City trekt Joško Gvardiol aan, die de duurste verdediger ooit wordt

Het is beklonken, de deal tussen Manchester City en RB Leipzig voor Joško Gvardiol. Negentig miljoen euro leggen de Citizens voor de Kroaat op tafel. Daarmee wordt hij de duurste verdediger ooit in de geschiedenis van het voetbal.

Gisteren legde Gvardiol zijn medische keuring af in Manchester, vandaag heeft de ploeg van Kevin De Bruyne de centrale verdediger officieel aangekondigd op hun sociale media-kanalen. De beresterke Kroaat stond al langer op het verlanglijstje van Pep Guardiola, voornamelijk door zijn prestatie op het WK voetbal in Qatar. Gvardiol was een van de absolute uitblinkers en revelaties van het toernooi. Vandaar ook zijn prijskaartje: zo’n negentig miljoen euro. Daarmee wordt hij de duurste verdediger ter wereld, een titel die tot vandaag op naam stond van Harry Maguire, die Manchester United in 2019 zo’n 88 miljoen euro kostte. De 21-jarige Kroaat ondertekent een contract tot 2028 in Manchester.

Door deze transfer beschikt Manchester City momenteel over een verdediging die meer dan een half miljard euro waard is. Rúben Dias werd voor 71 miljoen aangekocht, terwijl Aymeric Laporte en João Cancelo elks 65 miljoen euro kostte. John Stones had een prijskaartje van 56 miljoen euro, Kyle Walker van 53 miljoen en Nathan Aké van 45 miljoen. Manuel Akanji is veruit de goedkoopste in het rijtje met een ‘bescheiden’ 18 miljoen euro.

“Ik heb altijd al gedroomd van de Premier League. Het is een hele eer om voor Manchester City te mogen spelen. Iedereen die City vorig jaar heeft zien spelen, weet dat ze het beste team ter wereld zijn. Het winnen van de treble zegt genoeg over de kwaliteit van dit team”, aldus Gvardiol, die niet kan wachten om eraan te beginnen met zijn nieuwe club, waar hij samen zal spelen met zijn landgenoot Matteo Kovacic. De Kroatische middenvelder kwam eerder deze transferperiode al over van Chelsea.