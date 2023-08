Eén dode en vijf gewonden na beving in Poolse mijn

Bij een ongeval in een koolmijn in Ruda Slaska, in het zuiden van Polen, is zaterdagochtend één persoon om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond, meldt mijnbedrijf PGG.

“Ten gevolge van een beving om 6.13 uur op een diepte van ongeveer een kilometer, is een persoon overleden en raakten vijf anderen gewond. Die laatsten zijn niet in levensgevaar”, aldus woordvoerder Tomasz Glogowski. Het dodelijk slachtoffer is een van man 39 jaar.

Dit jaar zijn al zeven personen in Polen omgekomen bij mijnongevallen. Afgelopen jaar lag dat aantal nog op dertig. In Polen is het mijnwezen nog steeds erg belangrijk voor energieproductie.