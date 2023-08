Drie burgers gedood bij Russische luchtaanval in Syrië

Volgens de ngo werd een man, zijn vrouw en hun dochter gedood bij de luchtaanvallen, die ten westen van de stad Idlib plaatsvonden. Het OSDH, dat in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, voegde eraan toe dat zes andere mensen nog vastzitten onder het puin. Reddingswerkers proberen hen te bevrijden en naar het ziekenhuis te brengen.

De invallen door Russische troepen, bondgenoten van het Syrische regime, vonden plaats in de buurt van een gebied waar zich strategische plekken van rebellen en jihadstrijders bevinden, aldus de ngo nog. Vooral Hayat Tahrir al-Sham, gedomineerd door de lokale voormalige tak van Al Qaeda, is actief in de regio, waar ook minder invloedrijke rebellengroepen aanwezig zijn die in meer of mindere mate gesteund worden door Turkije. In deze regio geldt sinds maart 2020 een door Rusland en Turkije overeengekomen staakt-het-vuren, dat over het algemeen wordt gerespecteerd.

Moskou, dat sinds 2015 militair intervenieert in Syrië, heeft het Syrische regime in staat gesteld om het grootste deel van het grondgebied te heroveren dat verloren ging aan het begin van het conflict, dat in 2011 begon met de onderdrukking van prodemocratische demonstraties.