“Voor mij is het een eer”: Rode Duivel Aster Vranckx, die 10 miljoen euro moet kosten, reageert op interesse PSV

Aster Vranckx (20) heeft in de Duitse pers voor het eerst gesproken over de belangstelling van het Nederlandse PSV. Momenteel is de kersverse Rode Duivel terug bij Wolfsburg na een uitleenbeurt aan AC Milan, maar een nieuwe transfer wenkt.

“Ik ben blij weer in Wolfsburg te zijn, al het andere gaan we zien”, vertelde Vranckx in een interview met de Wolfsburger Allgemeine Zeitung. “Voor mij is het een eer als een club als PSV mij wil, maar ik ben nu terug bij Wolfsburg en volledig gefocust op wat hier gebeurt.”

Vranckx staat nog tot medio 2025 onder contract bij VfL Wolfsburg en speelt veelvuldig in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een vertrek is bespreekbaar als de Volkswagenclub erin zou slagen om de gewenste versterking Lovro Majer over te nemen van Stade Rennais. De tweevoudige Rode Duivel zou rond de 10 miljoen euro moeten kosten.

© Getty Images

Technisch directeur Earnest Stewart van PSV bevestigde in een interview met tv-zender ESPN voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, dat Vranckx een belangrijke kandidaat is om de selectie te versterken. “Dat is een van de spelers, waar we wel oren naar zouden hebben als Sangaré vertrekt. Hij is een van de kandidaten.” Vranckx bracht eerder deze zomer al een bezoek aan Eindhoven om een beeld te krijgen van PSV en gesprekken te voeren.

© BELGA

In gesprek met Debast, CDK van de baan

Daarnaast bevestigde Stewart ook de interesse in Zeno Debast van Anderlecht. “We zijn met elkaar in gesprek. Uiteindelijk moet daar iets uitkomen, maar zover is het nog niet”, aldus Stewart. Voor de positie rechts centraal toonde PSV eerder belangstelling in oud-Ajacied Davinson Sanchez, die PSV-trainer Peter Bosz nog goed kent van Ajax, maar die interesse is van de baan, gaf Stewart aan. “Daar zijn we mee in gesprek geweest. Maar daar kunnen we niet aan voldoen”, aldus de technisch directeur van PSV, die aangaf dat ook de interesse in Charles De Ketelaere van de baan was.