Negentigtal Belgen en familieleden geëvacueerd uit Niger

In Niger heerst onrust sinds de militaire staatsgreep van vorige week. Frankrijk begon eerder deze week met de evacuatie van landgenoten en zogenoemde rechthebbenden, familieleden van landgenoten of erkende vluchtelingen. Parijs was bereid om ook andere Europeanen mee te nemen met de operatie. Donderdagmiddag konden zo al een zeventigtal Belgen en hun familieleden terugkeren.

Ook vrijdag nog landde een vliegtuig in Madrid met 74 personen die geëvacueerd werden, onder wie Belgen. “Tot op heden zijn ongeveer negentig Belgen en rechthebbenden geëvacueerd uit Niger. Dat gebeurde met Franse vliegtuigen en een Amerikaans vliegtuig via Parijs en een Spaans vliegtuig via Madrid”, deelt Buitenlandse Zaken zaterdagmiddag mee in een nieuwe balans.

Buitenlandse Zaken wijst erop dat de cijfers over het aantal Belgen in Niger nog voortdurend veranderen. De Belgische ambassade blijft met hen in contact, klinkt het.

Volgens Buitenlandse Zaken is vrijdag ook het reisadvies aangepast. “Alle reizen worden nu afgeraden en Belgen die in Niger verblijven, wordt gevraagd om na te gaan of hun aanwezigheid noodzakelijk is. Als dat niet het geval is, moeten ze gebruikmaken van de eerstkomende mogelijkheid om het land te verlaten”, zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.