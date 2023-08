Rusland zegt Amerikaanse drone te hebben neergehaald boven Zwarte Zee

© © (U.S. Air Force photo by Senio

“Na het detecteren van een luchtdoel dat de Russische staatsgrens naderde in de Zwarte Zee, liet Moskou een Su-30 gevechtsvliegtuig opstijgen”, zei het Russische ministerie van Defensie op Telegram. “De bemanning van het Russische gevechtsvliegtuig identificeerde het luchtdoel als een MQ-9A Reaper verkenningsdrone van de Amerikaanse luchtmacht”, klonk het verder. Het Russische gevechtsvliegtuig keerde vervolgens zonder incidenten terug naar zijn vliegveld.

Dit soort incidenten is niet ongewoon tegen de achtergrond van het conflict in Oekraïne. Eind juni beweerde Moskou nog drie Britse legervliegtuigen te hebben onderschept. In mei werden vier Amerikaanse strategische bommenwerpers boven de Baltische Zee onderschept door Russische vliegtuigen. Een maand eerder stortte een Amerikaanse Reaper-drone neer in de Zwarte Zee na Russische gevechtsmanoeuvres.