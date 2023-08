VIDEO. Het gaat vlot voor Loïs Openda: Rode Duivel scoort alweer twee keer voor RB Leipzig in oefenzege

De beelden:

Loïs Openda, die deze mercato voor een recordsom overkwam van het Franse RC Lens, toonde zich van goudwaarde bij de Roten Bullen met doelpunten in de 24e en 34e minuut. Halfweg bleef Openda in de kleedkamers. De aanvaller werd afgelost door het Nederlandse toptalent Xavi Simons. Benjamin Sesko (57.) bepaalde nog voor het uur de eindstand in de Red Bull Arena.

Openda is meteen goed op dreef bij zijn nieuwe werkgever. Afgelopen woensdag legde de goaltjesdief er ook al vier in het mandje in een 9-2 overwinning tegen de Duitse vierdeklasser Altglienicke.

Over precies een week geeft bekerwinnaar Leipzig landskampioen Bayern München partij in de Allianz Arena in de strijd om de Duitse Supercup. Nog een week later openen Openda en co. hun campagne in de Bundesliga met een verplaatsing naar Bayer Leverkusen.

Leipzig sloot vorig seizoen af op de derde plaats in de competitie en kwalificeerde zich zo voor de groepsfase van de Champions League.