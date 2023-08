Israëlische autoriteiten neutraliseren schutter die man verwondde in Tel Aviv

Het slachtoffer, een veertiger, werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De dader is “geneutraliseerd”. In het centrum van de stad waren op talrijke plaatsen ambulancesirenes te horen.

Volgens de politie zagen inspecteurs in Tel Aviv een jongeman die hun argwaan wekte en wilden ze hem controleren. “Op dat moment opende de verdachte het vuur op een inspecteur, die ernstig gewond raakte. Een andere inspecteur slaagde erin de terrorist uit te schakelen”, klinkt het.

De 27-jarige dader, afkomstig uit Jenin op de Westelijke Jordaanoever, zou naar verluidt een zelfmoordbrief bij zich hebben gehad. “Hij was gekomen om martelaar te worden”, vertelde politiechef Kobi Shabtai aan Times of Israel.

© AFP

Een vooraanstaand lid van Hamas, de Palestijnse organisatie die de Gazastrook regeert, noemde de aanval “een heldendaad en een natuurlijke reactie op het doden van twee jonge mannen op de Westelijke Jordaanoever op vrijdag”.

Vrijdag hadden Israëlische kolonisten een 19-jarige Palestijn gedood en anderen verwond tijdens confrontaties in de buurt van Ramallah. ‘s Ochtends was in Tulkarem ook al een 18-jarige Palestijn doodgeschoten door het Israëlische leger.

In Tel Aviv zijn in het verleden al meermaals aanslagen gepleegd. Afgelopen maand reed een Palestijn met een auto in op een menigte in de stad, waarbij verschillende gewonden vielen. Palestijnse verenigingen zeiden dat die aanval een reactie was op een Israëlisch militair offensief dat daags voordien begonnen was op de Westelijke Jordaanoever.