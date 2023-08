Wereldjamboree blijft doorgaan, ondanks afhaken Britse en Amerikaanse scouts

Vertegenwoordigers van de deelnemende landen hebben zaterdag beslist dat de Wereldjamboree in Zuid-Korea blijft doorgaan, ondanks de enorme hitte en het afhaken van Britse en Amerikaanse scouts. Dat maakte de Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo bekend, meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen zegt intussen dat ze, “naast verhalen over hitte en vreemd eten, overwegend positieve ervaringen en verhalen” opvangt van Belgische deelnemers.

De Britse scouts beslisten vrijdag om het terrein van de Wereldjamboree te verlaten, in de eerste plaats wegens de hitte waardoor deelnemers onwel werden, en naar hoofdstad Seoel te trekken. Later volgden de scouts van de Verenigde Staten hun voorbeeld. De World Organisation of the Scout Movement riep de plaatselijke organisatie op om “alternatieve” opties te bekijken om het evenement, met tienduizenden jongeren, vroegtijdig te beëindigen. Bij de organisatie bestond daarom de vrees dat nog landen zich zouden terugtrekken.

Maar volgens Zuid-Koreaans premier Han Duck-soo kan de Wereldjamboree blijven doorgaan. “De vertegenwoordigers (van de deelnemende landen) hadden een vergadering en beslisten om door te gaan met het evenement, zonder pauze”, zei hij op een persbriefing. Hij bevestigde ook “voldoende” steun van de Zuid-Koreaanse regering, die al meer dan honderd bussen met airconditioning liet aanrukken, zevenhonderd personeelsleden om douches en ander sanitair schoon te houden, en zestig extra gezondheidswerkers.

Ook de nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen bevestigt dat het vertrek van de Britse en Amerikaanse scouts geen impact heeft op de beslissing van de Belgische scouts om op post te blijven. Woordvoerder Jan Van Reusel zegt dat de inschatting is gemaakt op basis van “goede condities en gunstige prognoses op het vlak van bevoorrading, hygiënische maatregelen, weersomstandigheden, medische ondersteuning en voorziene noodprocedures”. “We blijven ook vanuit deelnemers, naast verhalen over warmte en vreemd eten, overwegend positieve ervaringen en verhalen over activiteiten opvangen.”