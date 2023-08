Amerikaanse vrouw sterft bij bizar bootongeval in Italië

Volgens de kapitein van de jacht, met zowat 70 opvarenden, veranderde de bestuurder van de motorboot plotseling en op onverklaarbare wijze van richting. Een botsing kon niet vermeden worden.

Een 45-jarige inzittende van de motorboot, die aan het zonnebaden was, sloeg daarbij samen met haar 12-jarige dochter overboord. Het kind kon worden gered, maar voor de vrouw kon geen hulp meer baten. De man van het slachtoffer raakte, net als de bestuurder van de motorboot, gewond.

In het ziekenhuis werd getest of de bestuurder onder invloed was van alcohol of drugs, maar de resultaten “zijn niet noodzakelijk significant”, aldus de hoofdaanklager. Hij weigerde de beweringen van sommige lokale media te bevestigen dat er sporen van cocaïne in zijn bloed zouden zitten. Hij voegde enkel toe dat er een onderzoek was ingesteld voor “doodslag” en “poging tot het veroorzaken van een scheepsramp”.