VIDEO. Geen droomfinale Benzema-Ronaldo in Arab Club Champions Cup: Fransman mist penalty en wordt uitgeschakeld met Al-Ittihad

In Saoedi-Arabië waren ze er zich al op aan het verheugen: een droomfinale in de Arab Club Champions Cup tussen het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo en het Al-Ittihad van Karim Benzema, de twee sterren die bij Real Madrid jarenlang het mooie weer maakten. Voor de Saoedische fans (en waarschijnlijk ook de fans van Real Madrid) blijft het bij dromen, want Al-Ittihad werd zaterdagavond uitgeschakeld in de kwartfinales. En Benzema, die miste een penalty.

We zagen het meermaals voorbijkomen op X (Twitter): als het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo en het Al-Ittihad van Karim Benzema hun kwart - en halve finales van de Arab Club Champions Cup (een soort van Arabische Champions League) zouden winnen, zou het in de finale een clash worden tussen de Real Madrid-iconen. Zaterdagavond namen Al-Ittihad en Benzema het in de kwartfinale op tegen Al-Hilal, de ploeg van Sergej Milinković-Savić. Het was de Serviër die zijn ploeg al na een kwartier op voorsprong zette.

Een kwartier voor tijd stond het 1-3 staan voor Al-Hilal toen Benzema de uitgelezen kans kreeg om zijn ploeg - waar overigens ook N’Golo Kanté meedeed - terug in de wedstrijd te schieten toen ze een penalty kregen. Benzema nam zijn verantwoordelijkheid, maar de Fransman schoot de elfmeter tegen de paal. Geen halve finale in de Arab Club Champions Cup dus, en ook geen clash met Cristiano Ronaldo. De Portugees komt met Al-Nassr vandaag (18.00 uur Belgische tijd) in actie in de kwartfinale van de Arab Club Champions Cup, waar ze het opnemen tegen het Marrokaanse Raja Casablanca.

De beelden van de penaltymisser van Benzema: