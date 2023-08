Verenigd Koninkrijk wil overtochten van migranten op Kanaal tegengaan met hulp van sociale media

De Britse regering heeft een samenwerking met grote internetplatforms opgestart, met als doel om de strijd op te voeren tegen de mensensmokkelaars die migranten in kleine bootjes het Kanaal opsturen. Dat is zondagmorgen door Downing Street bekendgemaakt.

Het Britse antimisdaadagentschap NCA gaat voor het initiatief samenwerken met onder meer Facebook, Instagram, TikTok en X, het vroegere Twitter. Het gaat om een partnerschap op vrijwillige basis.

De bedoeling is om migranten op sociaalnetwerksites weg te leiden van de berichten waarin de overtochten op het Kanaal worden gepromoot. Mensensmokkelaars proberen hen momenteel te overtuigen door bijvoorbeeld valse documenten, gratis plaatsen voor kinderen of ‘groepskortingen’ aan te bieden.

“Om de boten tegen te houden, moeten we het bedrijfsmodel van de kwaadaardige mensensmokkelaars bestrijden”, zegt eerste minister Rishi Sunak aan het Britse nieuwsagentschap PA. “Dat betekent dat ze moeten ophouden met hun pogingen om mensen te verleiden tot deze illegale oversteek.”

Sunak had beloofd de illegale immigratie in het land aan te pakken, maar zijn aanpak kent voorlopig weinig succes. Vorig jaar kwamen meer dan 45.000 mensen zonder de nodigde documenten via het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk aan. Volgens PA gaat het dit jaar ook al om 15.000 mensen.

De oppositie is niet onder de indruk van het nieuwe initiatief van de eerste minister. “Too little, too late” luidt de reactie van Labour, volgens de liberaal-democraten gaat het om gemorrel in de marge.