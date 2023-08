Pedofiele zanger van Lostprophets neergestoken in gevangenis en in levensgevaar

Ian Watkins, de zanger van de Britse rockgroep Lostprophets die tien jaar geleden werd veroordeeld voor pedofilie en een celstraf van minstens 29 jaar uitzit, is in de gevangenis neergestoken. Dat berichten Britse media. De man zou in levensgevaar verkeren.

Ian Watkins in 2011 — © AP

De aanval in de gevangenis van Wakefield, in het noorden van Engeland, zou zaterdag uitgevoerd zijn door drie medegevangenen. De 46-jarige Watkins werd naar verluidt gegijzeld, geslagen, en neergestoken. Cipiers zouden hem pas na enkele uren hebben kunnen bevrijden. Watkins is overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de gevangenis bevestigt “dat de politie een incident in de gevangenis onderzoekt”. Meer commentaar wil men niet kwijt.

Watkins was begin jaren 2000 de succesvolle frontman van de rockband Lostprophets, die ook nog op Rock Werchter en Pukkelpop heeft opgetreden, tot hij in 2013 werd ontmaskerd als een drugsverslaafde pedofiel. De zanger werd veroordeeld voor meerdere gevallen van kindermisbruik, waaronder ook een poging tot verkrachting van twee baby’s. Onder meer fans hadden hem aangezet om hun eigen kinderen te misbruiken.