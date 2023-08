110-jaar oude woonboot zinkt in Schelde: “Bewoners stonden op het dak van hun woonkajuit op hulp te wachten”

De woonboot die al jaren in de oude kil van de Schelde in Sint-Amands, Antwerpen, ligt aangemeerd is zondagochtend gezonken. De twee aanwezigen konden zichzelf in veiligheid brengen door op het dak van hun woonkajuit te klauteren. Omdat ze helemaal doorweekt waren werden ze voor een medische check-up naar het ziekenhuis gebracht. Voorlopig is het onduidelijk hoe de woonboot is kunnen zinken.

De boot wordt bewoond door Winnetou Truyts, de bekende uitbater van het voormalige café ’t Piratennest in Steendorp (Temse). De man, die destijds president was van de motorclub Gravediggers, werd vooral bekend nadat Paul Jambers hem een tijdlang volgde voor zijn televisieprogramma.

De Kookaburra zonk helemaal. — © Theo Derkinderen

Zondagochtend waren Winnetou en een vrouw aanwezig op de Kookaburra, een 110-jaar oude boot, aanwezig toen het plots water begon te maken. Buurtbewoner Dirk De Backer zag alles gebeuren. “Ik zat aan de ontbijttafel en toen ik naar de woonboot keek, merkte ik onmiddellijk dat de boeg naar omhoog stak. Wat erop wees dat er aan de achterzijde van het schip water binnenliep. Ik zei tegen mijn vrouw dat de boot aan het zinken was. Amper enkele minuten eerder was zij er met de hond gepasseerd maar had niets vreemds gezien. Het moet dus echt wel heel snel zijn gegaan.”

Op dak

Duikers konden de twee bewoners in veiligheid brengen. — © Theo Derkinderen

Dirk en zijn vrouw alarmeerden de 112 en gingen ook een kijkje nemen op de dijk naast de kil omdat ze wisten dat er mensen aan boord waren. “Het schip begon heel snel te zinken. De bewoners zijn op eigen kracht uit de woonboot geklauterd. Hij is er via de achterzijde uitgeraakt, zij via de voorkant. Ze zijn allebei op het dak van hun woonkajuit geklommen en hebben daar de komst van de hulpdiensten afgewacht. Door het water waren ze natuurlijk helemaal doorweekt.”

Duikers

Verschillende ploegen van brandweerzone Rivierenland snelden ter plaatse. “Het belangrijkste was om de slachtoffers zo snel mogelijk op het droge te krijgen. Onze duikers zijn naar hen toe gezwommen en hebben hen een reddingsvest aangetrokken zodat ze veilig aan wal konden worden gebracht. Daar zijn de twee bewoners aan de medische diensten overgedragen”, licht brandweerofficier Danny Geernaert toe.

De schade aan het schip is groot. — © Theo Derkinderen

Omdat de twee mensen helemaal nat waren en mogelijk wat onderkoelingsverschijnselen hadden, werden ze voor een controle naar het AZ Rivierenland in Bornem overgebracht. Een katje zou volgens omwonenden in een ton zijn gesprongen die met het water is meegedreven. Wellicht is het dier een eindje uit de ton gesprongen en weer de dijk opgelopen.

Bewoner Winnetou Truyts in betere tijden bij zijn woonboot de Kookaburra. — © rr

Spullen

Door het zinken van de woonboot dreven er verschillende zaken rond in het water. “Het ging om spullen die van het dek in het water waren terechtgekomen of zelfs uit het woongedeelte zijn weggedreven. Onze duikers hebben heel wat van die zaken uit het water gehaald en naar de kant gebracht. Zo kan de eigenaar ze recupereren en kon ook worden vermeden dat ze afdreven in de Schelde”, aldus nog Geernaert.

Voorlopig is het onduidelijk hoe de woonboot is kunnen zinken. De waterschade aan het schip is alleszins zeer groot. Bij laagtij zal bekeken worden hoe groot de schade precies is en of er nog iets van inboedel kan gered worden. tdk