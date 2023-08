Luide sirene van chemiebedrijf houdt buren wakker in Tessenderlo: “Een technisch probleem, geen incident”

De lokale politie kreeg vanaf middernacht zo’n twintig meldingen binnen van ongeruste inwoners van Tessenderlo over het luide alarm dat tot in de wijde omtrek was te horen. “De bellers hadden naast een alarm ook witte rookpluim opgemerkt”, zegt eerste hoofdinspecteur Patrick Peeters van de lokale politiezone. “Iemand meldde ook een brand bij een school vlakbij het chemiebedrijf. Vanuit zijn gezichtspunt leek dat ook zo. De externe brandweer is daarvoor uitgerukt, maar er was niets aan de hand. Door de sirenes van de brandweer werden de buurtbewoners natuurlijk nog meer ongerust.”

“Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Het is puur een elektrisch probleem. De witte rookwolk die de inwoners van Tessenderlo zagen, hoort bij ons productieproces.” Yannick Brusselmans van Vynova

“Rond één minuut voor middernacht is er een interne storing vastgesteld aan ons alarmsysteem”, zegt communicatiemanager Yannick Brusselmans van Vynova, de op één na grootste pvc-producent van Europa. Er wordt onder meer met chloor gewerkt. “Onze werknemers kregen het probleem niet opgelost en daarom zijn er extra specialisten opgeroepen. Om 1.20 uur hebben we het alarmsysteem kunnen stopzetten. Uiteraard heeft dat voor ongerustheid gezorgd midden in de nacht. Ondertussen onderzoeken we hoe het probleem is ontstaan. In ieder geval heeft er geen incident plaatsgevonden. Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Het is puur een elektrisch probleem. De witte rookwolk die de inwoners van Tessenderlo zagen, hoort bij ons productieproces. Het is onschadelijke witte waterdamp van onze koeltorens. ’s Nachts valt dat natuurlijk feller op en zeker in combinatie met het alarm.”

Een interventieteam van de politie kwam ter plekke en kon ook vaststellen dat het om een vals alarm ging en dat de rook die verspreid werd van de gewone werking van het bedrijf kwam.

© Jolien Coomans

Be-Alert

De inwoners van Tessenderlo zijn natuurlijk extra alert omdat er veel seveso-bedrijven in de gemeente gevestigd zijn die werken met gevaarlijke chemische stoffen. De Looienaren begonnen dan ook berichten en filmpjes op Facebook te posten om hun ongerustheid te uiten. “We kwamen net terug van een feestje toen we de sirene hoorden gaan”, zegt Jolien Coomans.

Dat gebeurt nog wel eens, maar meestal is dat heel kort. Nu bleef het maar duren. Omdat we geen sms kregen van Be-Alert ben ik op Facebook gaan kijken wat er aan de hand was. Daar waren al heel wat mensen berichten aan het posten over ongeruste kinderen en jankende honden. Omdat er ook veel rook was en de brandweer op en af reed, werden we toch wel ongerust.” Rond 00.52 uur postte de gemeente Tessenderlo dan op haar website en Facebook een bericht dat het om een vals alarm ging ten gevolge van een technisch probleem. “Vynova doet er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Er is geen enkele reden tot ongerustheid”, schreef de gemeente. “Pas nadat de sirene is gestopt, zijn we met een gerust hart kunnen gaan slapen”, zegt Jolien.

Burgemeester Karolien Eens moest er haar slaap ook voor laten. Op Facebook postte ze in een reactie dat ze elf telefoons heeft moeten doen voor ze iemand kon bereiken. “Pas nadat ik een bedrijfsleider kon bereiken, kon deze de info gelukkig intern opvragen. Het is ergens logisch dat er niemand bereikbaar was omdat er se ook niks aan de hand was. Men doet er alvast alles aan om het terug in orde te brengen.” Aangezien om een vals alarm ging, werd er ook geen BE-Alert uitgestuurd naar de inwoners. Dat zou immers voor nog meer ongerustheid hebben gezorgd.