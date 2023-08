Minstens 22 doden nadat trein ontspoort in Pakistan

In het zuiden van Pakistan zijn minstens 22 mensen omgekomen nadat een trein is ontspoord. Er vielen ook tientallen gewonden. Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid.

Het ongeval vond plaats in de provincie Sindh, nabij de stad Nawabshah. De trein die ontspoorde is de Hazara-express, die rijdt van Karachi naar Abbottabad.

Er zijn acht treinstellen ontspoord. Volgens de Pakistaanse minister bevoegd voor de spoorwegen Khawaja Saad Rafique reed de trein aan een lage snelheid toen die ontspoorde. Maar over de oorzaak van het ongeval wil hij niet speculeren. “Het kan gaan om een mechanisch defect of om een terreurdaad”, klonk het. In de ziekenhuizen in de buurt werd de noodtoestand afgekondigd.

Dodelijke treinongevallen zijn geen uitzondering in Pakistan. Het spoornetwerk werd er ongeveer honderd jaar geleden aangelegd tijdens het Britse koloniale regime, en sindsdien amper onderhouden.