Meer dan 1.000 drugsboetes op en rond festivals in juli: Van Quickenborne voert controles op

Lik-op-stukboetes voor het bezit van drugs: het is een systeem dat sinds begin 2022 bestaat en werd uitgewerkt door minister Van Quickenborne en het openbaar ministerie. Wie betrapt wordt op het bezit of gebruik van drugs krijgt meteen een minnelijke schikking onder de neus geduwd. Via een QR-code meteen te betalen, of via een overschrijving binnen de 15 dagen. Naar gelang het soort drugs en de hoeveelheid gaat het om boetes tussen de 75 en 1.000 euro.

LEES OOK. Na doden op Tomorrowland: zijn testcentra voor drugs op festivals een oplossing om slachtoffers te voorkomen?

De Open VLD-minister wil naar eigen zeggen de straffeloosheid aanpakken. “Vroeger werden dossiers rond kleine hoeveelheden drugs vaak geseponeerd, maar dat gaf een verkeerd signaal”. Festivalgangers moeten volgens hem weten dat drugs niet kunnen. “Drugs zijn niet alleen illegaal, maar ook zeer schadelijk en potentieel dodelijk. Gebruikers financieren bovendien mee de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor een golf van geweld in ons land. Ook wie sporadisch gebruikt, draagt daaraan bij,” stelt hij.

In totaal werden sinds begin vorig jaar al 7.855 drugsboetes uitgeschreven, goed voor een klein miljoen euro. Cannabis is goed voor het leeuwendeel van de boetes (5.200). Daarna volgen XTC en MDMA (1.500) en cocaïne (1.000). Opvallend is dat 1.011 boetes dateren van vorige maand. Het geeft aan dat politie en parket meer controleren, vooral op en rond festivals en langs de invalswegen. Dat was ook zaterdagavond nog het geval in Blankenberge, waar The Underground plaatsvindt. Minister Van Quickenborne woonde de controle bij. Ook in augustus volgen nog veel controles, luidt het. Daarbij worden onder meer ook drugshonden ingezet.

LEES OOK. ‘Knuffeldrugs’ erg populair, maar wel al goed voor vijf doden op Tomorrowland: “Je bent vrolijker en meer verbonden met anderen, maar ze zijn heel gevaarlijk”

Voor cannabis variëren de boetes tussen de 75 en 150 euro. Voor XTC en andere synthetische drugs kunnen die al oplopen tot 300 euro. Wie 6 tot 10 gram cocaïne bij heeft, riskeert al 1.000 te moeten betalen. “. In sommige gevallen viel de boete immers lager uit dan de straatwaarde. De betrapte persoon in kwestie kan ook een dagvaarding in snelrecht krijgen of in een hersteltraject belanden. Het is de procureur die daarover beslist, geval per geval,” klinkt het.

Voor alle duidelijkheid: dealers komen niet in aanmerking voor een minnelijke schikking.