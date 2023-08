Vier personen opgepakt die zich vastkleefden op WK wielrennen: niet de eerste actie van activisten

Op een smal baantje ergens tussen Edinburgh en Glasgow hebben vier activisten zich zondagmiddag vastgekleefd op het parcours van het WK wielrennen. De wedstrijd werd een uur lang onderbroken tot de organisatie erin slaagde de demonstranten los te krijgen. En dat had heel wat voeten in de aarde. Pas na zo’n uur slaagde men erin de activisten los te krijgen van het asfalt en kon de koers hervatten.

Het is nog onduidelijk wie de activisten precies zijn en welke boodschap ze met hun actie de wereld in wilden stuurden, maar in het verleden probeerden al heel wat klimaatactivisten zich door middel van “kleefacties” in de kijker te lopen.

Ook een Belg

Zo hebben heel wat klimaatactivisten zich al vastgelijmd aan kunstwerken. Dat deed ook de Belg Wouter Mouton, die zijn hoofd vorig jaar vastkleefde aan het “Meisje met de parel” van Johannes Vermeer. Mouton verstoorde eerder ook al de finale van de Beker van België voetbal en de overwinningsbeelden van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Leden van Extinction Rebellion hebben zich in het verleden ook op het Autosalon in Brussel vastgeketend aan auto’s, op het salon in Parijs kleefden ze zich dan weer vast, aan Ferrari’s.

De Britse organisatie van klimaatactivisten Just Stop Oil, die voortgroeide uit Extinction Rebbelion, kwam de voorbij tijd met de regelmaat van de klok in het nieuws. Zo voerden ze onder meer actie op Wimbledon en tijdens de recente bruiloft van de Britse oud-minister van Financiën. Hun acties botsen over het Kanaal op steeds meer weerstand. De Britse regering probeert er nu een nieuwe anti-protest wet door te duwen.