Voor even beroemd: Valencia-supporters zien Aston Villa-fan aan als een speler… en dus gaat hij met iedereen op de foto

Het is een gewoonte in het voetbal: na een oefenpartij staan verschillende fans de spelers op te wachten om foto’s of handtekeningen te scoren. Dat was ook niet anders in Valencia, waar de Spaanse club het opnam tegen Aston Villa (1-2). De Spaanse fans dachten na de wedstrijd dat een doodgewone supporter - weliswaar in outfit - een van de spelers was, en die laatste ging gewoon mee in dat verhaal. Het levert hilarische beelden op.