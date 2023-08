Hondje Rocky die metersdiep van terras viel, heeft goede engelbewaarder: “Ik ga hem niet snel nog eens alleen laten”

LEES OOK.Hondje zwaargewond na metershoge val van terras: dier met spoed naar ziekenhuis gebracht

Rocky heeft zijn naam niet gestolen. Net als de bekende bokser heeft hij een gestel van gewapend beton. Hoe anders is te verklaren dat de jonge hond twee dagen na een val van het tweede verdiep van een appartementsgebouw al terug vrolijk rondtrippelt en vlotjes alles opeet wat hem wordt voorgeschoteld.

Baasjes Louise Meert (21) is dolgelukkig, maar weet niet hoe het ongeluk is kunnen gebeuren. “Omdat ik een paar uur niet thuis was, heb ik de deur naar het terras opengelaten, zodat hij eens een luchtje kon scheppen. Dat zorgde in het verleden nooit voor problemen. De balustrade is 1,5 meter hoog. Rocky is een speelvogel maar ik weet echt niet hoe hij daar over is geraakt.”

Gebroken rib

Omstanders die de bloedende hond op straat zagen liggen, verwittigden meteen de politie en Rocky werd met spoed overgebracht naar het dierenziekenhuis in Merelbeke. Louise kwam zo snel als ze kon naar daar en kreeg gelukkig goed nieuws. (lees verder onder foto)

Louise Meert en Rocky — © IF

“Al dat bloed was van een gebroken nagel. Het zag er dus veel erger uit dan het was. Hij heeft één rib gebroken en krijgt pijnstillers voor zijn kaak. Dokters zien dat Rocky zijn mond niet goed opent, maar wachten nog even af. Hij wandelt ondertussen terug rond. Rocky is een beetje mijn kind dus ik was echt in paniek. Gelukkig komt het allemaal goed. Maandag mag hij terug naar huis.”

Terras

Louise gaat contact opnemen met de syndicus van het gebouw waar ze woont om te luisteren welke aanpassingen ze mag doen aan haar terras. “Ik denk dat ik het nog meer ga afsluiten met planken. Sowieso ga ik hem niet meteen weer alleen laten op het terras. Daar ben ik nu nog veel te ongerust voor. Ik wil ook iedereen die heeft geholpen nog eens enorm bedanken. Zonder hen was het misschien anders gelopen.”