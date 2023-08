VIDEO. Met het blote oog nauwelijks zichtbaar! Zweden schakelt Verenigde Staten uit op WK nadat doellijntechnologie beslist over laatste penalty

In de achtste finale op het WK vrouwenvoetbal heeft zich een onwaarschijnlijke ontknoping voorgedaan. In de penaltyreeks tussen Zweden en de Verenigde Staten besliste doellijntechnologie over de penalty die Zweden richting kwartfinales kon brengen. Zelfs op het beeld van de doellijntechnologie was het amper te zien of de bal nu net wel of net niet volledig over de lijn was.