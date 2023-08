Minstens negen doden bij aanval op dorp in oost-Congo

Het gebied rond het dorp Marangara, in het Rutshuru-gebied in de provincie Noord-Kivu, werd volgens lokale bewoners zaterdagavond aangevallen door gewapende mannen. “Er waren negen doden (onder wie twee in militair uniform) en vier gewonden, evenals vijf in brand gestoken huizen”, aldus een plaatselijke leider.

De daders zouden lid zijn van de M-23-beweging, een militaire rebellengroep die zijn basis heeft in het oosten van Congo en sinds vorig jaar grote delen van Noord-Kivu in handen heeft.