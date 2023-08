Kanne bij Riemst beleefde weer rustige nacht ondanks melding mogelijke raveparty

Omdat de politiediensten in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw extra waakzaam waren, heeft Kanne bij Riemst opnieuw een rustige nacht beleefd, nadat er donderdag melding was gemaakt van een op til zijnde illegale raveparty in een mergelgroeve. Vrijdag sloot de politie Kanne nog hermetisch af, omdat er onder de brug aan het Albertkanaal mensen samentroepten. Zondag liet de politie weten dat er niets meer te zien was.

De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst greep vrijdagavond meteen in en stuurde een tiental opgedaagde personen na controle weer weg. De mergelgroeves in Riemst werden afgesloten. In de lucht cirkelden de politiehelikopter en drones, terwijl een politieboot vanop het Albertkanaal alles in de gaten hield. Aan Nederlandse zijde en net over de taalgrens in Ternaaien (Lanaye), waar de mergelgroeves ook toegankelijk zijn, hielden de politiediensten eveneens alles in het oog.

De dreiging van een illegale raveparty in de mergelgrotten bleef het hele weekend aanwezig. “De federale politie zal de sociale media blijven scannen, voor het geval er toch weer berichten opduiken,” zei Dirk Claes zaterdag, de korpschef van de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst.