Dennis Praet draagt met assist bij aan goede start van Leicester in Championship

Degradant Leicester heeft zijn eerste wedstrijd in de Engelse tweede klasse winnend afgesloten. In eigen huis won het met 2-1 van Coventry na twee late goals van Kiernan Dewsbury-Hall, waarvan eentje aangegeven werd door de ingevallen Dennis Praet.

De Foxes, die deze transferzomer Youri Tielemans, James Maddison en Harvey Barnes zagen vertrekken, hadden aanvankelijk wel het meeste balbezit, maar konden dat niet omzetten in een doelpunt. Coventry-verdediger Kyle McFadzean (47.) bezorgde hen na rust zelfs een koude douche door een corner van dichtbij binnen te koppen. Leicester kwam op een klein kwartier van het einde op gelijke hoogte. Praet, die in de 62e minuut ex-Genkie Wilfred Ndidi kwam vervangen, schilderde een voorzet op het hoofd van Dewsbury-Hall (77.). Pas in de slotfase kraaide Leicester victorie, toen de Engelse middenvelder (87.) zijn tweede van de middag tegen de netten knalde. Wout Faes maakte in de defensie de negentig minuten vol, Timothy Castagne kwam niet van de bank.

Eerder waren Romeo Lavia (op de bank bij Southampton) en Casper De Norre (gewisseld na 64 minuten bij Milwall) ook al succesvol op de openingsspeeldag van de Championship.