Met 27 op 27 aan het seizoen beginnen zit er dit keer niet in voor Antwerp. Op speeldag twee sneuvelde de landskampioen al in Anderlecht. Mark van Bommel (46) toonde zich best tevreden over de prestatie van z’n ploeg, maar toch: de vormcurve van zijn offensieve spelers mag/moet stilaan de hoogte in.