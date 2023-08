Café ‘De Vliegende Hollander’ in Sint-Blasius-Boekel, één van de weinig plekken in Vlaanderen waar zondag geen kater moest doorgespoeld worden.

Café ‘De Vliegende Hollander’ in Sint-Blasius-Boekel, het is één van de weinig plekken in Vlaanderen waar zondag geen kater moest doorgespoeld worden. Het supporterscafé van Mathieu Van der Poel zag hun Hollander naar WK-goud vliegen. “Wout tweede? Dat is zijn plek.”